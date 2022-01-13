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以城市阳台赋予生活更多自在（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.09.13 08:19

　　“拟对西工体育场、广播电视塔及周边区域进行统筹提升”，“打造时尚感强、视野良好、可以远眺的城市观景平台”……近日召开的市委专题会议，聚焦提升城市功能品质，提出了打造城市阳台的构想。何谓城市阳台？它能给生活带来怎样的改变？崭新谋划激起人们无限遐想。

　　时尚、远眺、观景，透过会议提及的一个个关键词，不难想见，城市阳台所指向的，既是放松身心的休闲好去处，也是眺望城景的文旅新地标。正如杭州钱江新城城市阳台，近可看城市CBD现代繁华，远可观钱塘江奔涌浪花，现代与自然之美尽收眼底；再如珠海香炉湾城市阳台，既可徜徉于水秀广场欣赏直流而下的瀑布，也可行走在过街天桥欣赏一望无际的海景，给人以面朝大海的惬意。洛阳选择依托西工体育场、广播电视塔及周边区域打造城市阳台，显然同样是要营造毗邻洛河的滨水空间、观水赏景的休闲天地，是要让这里既成为“城市之窗”，让人于此感受洛阳青春的一面，也成为“城市之眼”，令人以独特视角领略城市之美。

　　“这个提法很形象，广播电视塔就在洛河边，看流水潺潺，很自在。”一位本地网友的评语，直观而真切地道出了大家对城市阳台的向往和期待。生活难得是自在。融合好生态景观和文化体验，统筹好交通功能与效益平衡，这种“宜游宜停宜观赏”的公共空间、诗意图景，必将是城市提质的动人一笔！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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