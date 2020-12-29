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全省首批！洛阳大数据产业园获评省级示范
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.12 21:00

　　12日，记者从洛阳市工信局获悉，省工信厅近日发布2022年省级大数据产业示范园区名单，洛阳大数据产业园成功入选，为全省首批5家大数据产业示范园区之一。

　　作为洛阳前瞻布局未来产业的重要载体，洛阳大数据产业园占地8.8平方公里，形成了以中移在线数字服务产业园、恒生科技园、863创智广场、顺兴产业园、景安360数据中心产业园、炎黄科技园等园区为发展内核的“一园六区”产业布局。

　　该园区现已具备完整的大数据开发和应用产业链条，初步构建集采集、存储、服务、应用于一体的综合产业体系，在数据采集能力方面，依托中移在线总部基地等服务用户突破10亿、企业突破200万家，日均数据采集量达到百亿级别；在数据存储和交换能力方面，建成中部云谷、360景安数据中心两大国际T4标准数据中心，达到国际PUE(能源效率的指标)最高标准；在网络基础设施服务能力方面，在全省范围内率先建成国际互联网专用通道，实现5G、窄带物联网全覆盖；在数据应用能力方面，打造了“享游洛阳”旅游大数据平台、国家工业互联网标识解析二级节点及工业互联网平台、环保大数据平台等数据应用平台，逐步成为全国领先、中部一流的大数据产业集聚新高地。

　　为深入实施国家大数据战略和省委省政府数字化转型战略，推动全省大数据产业快速集聚发展，我省在今年7月首次开展省级大数据产业示范园区遴选工作。最终获评省级大数据产业示范园区的园区，将被择优推荐申报国家级示范园区和试点示范项目，并享受各地研究出台的配套政策。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 栗擎 苟华云)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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