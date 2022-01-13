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中秋假期，洛阳12315三级网络受理各类诉求1702起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.12 21:00

　　刚刚，记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，截至12日16时，中秋假期全市12315消费维权三级网络共受理各类诉求1702起，为消费者挽回经济损失16.8万元。

　　其中，受理咨询1215起，已全部当场解答办结；受理投诉、举报487起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理。

　　具体来看，投诉主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、餐饮服务、洗浴服务、食品内有异物、服装质量、食品质量、办卡退费、加油油枪计量不准、停车收费、通信设备质量、电信业务、订(定)金退还等。举报主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，假期期间，洛阳未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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