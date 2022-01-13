洛阳这些高校将建设省级特色行业学院

刚刚，河南省教育厅发布2022年度河南省特色行业学院立项建设名单公示，洛阳市多所高校行业学院上榜。

刚刚，河南省教育厅发布2022年度河南省特色行业学院立项建设名单公示，洛阳市多所高校行业学院上榜。

名单显示，河南科技大学先进金属材料加工工程行业学院、工业软件行业学院，洛阳师范学院文化旅游行业学院，洛阳理工学院建材大数据行业学院入选2022年度河南省特色行业学院建设单位。据悉，此次全省共有46个行业学院入选2022年度河南省特色行业学院建设单位。



2022年度河南省特色行业学院建设将聚焦行业共性技术和转型发展需求，推动高校与地方政府、行业部门、行业协会等合作共建特色行业学院，打造集人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的示范性人才培养实体。建设单位将坚持产业需求导向、多主体协同育人的人才培养机制，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素实现全方位融合，形成教育与行业统筹融合、良性互动的发展格局，从而为高等教育服务行业发展和产业升级作贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）