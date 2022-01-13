满满洛阳元素！《中秋奇妙游》获外交部发言人华春莹全球推介

9月10日，外交部发言人在Twitter上发推文，点赞河南广播电视台中国节日系列《2022中秋奇妙游》节目《千里共婵娟》：但愿人长久，千里共婵娟。一首改编自宋代诗人苏轼关于中秋节的著名诗歌的动听歌曲，由孩子们用10种语言表演。一场听觉盛宴!

9月10日，外交部发言人在Twitter上发推文，点赞河南广播电视台中国节日系列《2022中秋奇妙游》节目《千里共婵娟》：但愿人长久，千里共婵娟。一首改编自宋代诗人苏轼关于中秋节的著名诗歌的动听歌曲，由孩子们用10种语言表演。一场听觉盛宴!

在这个被华春莹点赞的节目中，身穿汉服的各国小朋友，依次在少林寺、嵩阳书院、观星台、洛阳应天门等河南的代表性景观前，共唱一首歌，共赏一轮月，以全新的艺术形式营造“美美与共、和谐共生”的和平、友好氛围。

记者从隋唐洛阳城国家遗址公园了解到，在本次2022河南卫视《中秋奇妙游》中，情景舞剧《神都相逢》和多语种合唱《千里共婵娟》皆在隋唐洛阳城宫城区录制节目，让节目在“历史底蕴+浪漫气质”双重表达下显得更加出彩。除了展示隋唐洛阳城应天门、明堂、天堂、九洲池外，节目还呈现了龙门石窟、洛邑古城等洛阳场景，助力洛阳文化“出圈”。可以说，2022河南卫视《中秋奇妙游》为网友呈现了一场酣畅淋漓的“神都”文化盛宴。

其实，中国节日系列节目已经不是第一次被外交天团们点赞了。

今年2月2日，我国外交部发言人汪文斌在Meta平台发文向全世界安利《国色天香》，他配文说：“当古典诗歌遇上年轻的灵魂:传统文化在春节联欢晚会上以一种富有想象力的方式呈现。”2021年8月13日，河南卫视七夕特别节目《七夕奇妙游》中的舞蹈《龙门金刚》给观众留下了深刻的印象，中国外交部发言人赵立坚通过推特转发《龙门金刚》等节目视频。2021年河南春晚火出圈之后，华春莹也曾在推特上发推，为“唐宫小姐姐”们打call……（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎 文/图）