央视《焦点访谈》关注二里头遗址

11日，记者获悉，央视新闻频道《焦点访谈》9月10日播出了《领航中国：文明之光照亮复兴之路》节目。其中，对二里头遗址进行重点介绍。

11日，记者获悉，央视新闻频道《焦点访谈》9月10日播出了《领航中国：文明之光照亮复兴之路》节目。其中，对二里头遗址进行重点介绍。

节目介绍，最近，河南二里头遗址考古工作人员在发掘过程中有了重要新发现，为二里头遗址是夏朝都城的论断提供了更多实物依据。二里头遗址是“中华文明探源工程”的重点项目，中华文明探源工程近年来不断取得新成果，以考古资料实证了中华大地五千多年文明，以及中华文明“多元一体、兼容并蓄、绵延不断”的总体特征。并且，如今中国社会科学院考古研究所二里头考古工作队在洛阳有了实验室，2021年发现的一个重要墓葬就被整体迁移到实验室后进行清理发掘。

中国社会科学院考古研究所考古研究所二里头工作队队长、副研究员赵海涛在节目中说，近年来，该队的技术手段、工作人员都有很大的增加，对二里头遗址的学术研究及其价值的展示传播，都收到了比较好的效果。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图)