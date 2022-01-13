首批中原名校长领航工作室名单发布 洛阳一名校长入围

近日，河南省教育厅公布首批中原名校长领航工作室名单，洛阳一小学校长入围。

近日，河南省教育厅公布首批中原名校长领航工作室名单，洛阳一小学校长入围。

据悉，为全面深入贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，充分发挥名校长在推动基础教育改革和高质量发展中的辐射引领作用，锻造一批引领我省基础教育改革发展的教育家型校长，带动和培养一批青年骨干校长，服务基础教育优质均衡发展，省教育厅组织专家组对我省获得教育部领航工程名校长称号以及我省首批中原名校长领航工程培养对象进行了综合审定，确定河南省首批中原名校长领航工作室36个。洛阳市实验小学校长李青青，作为小学与幼儿园组工作室主持人入围。

通知提出，希望各名校长领航工作室主持人充分发挥辐射引领作用，带领工作室团队立足学校教育改革与发展实际，通过共同研修、跟岗实践、现场视导、行动研究与成果培育等方式，培育一批学校管理研究成果，培养一批青年骨干校长，生成一批数字资源，带动全省中小学校(园)长队伍整体素质提升和基础教育高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)