细则公布！洛阳市民购买家电每台最多补贴800元

记者10日从洛阳市商务局获悉，2022年“古都焕新”全民消费季商贸领域活动实施细则公布，其中，对市民购买家电明确了补贴标准、申报资格、申报渠道等。

记者10日从洛阳市商务局获悉，2022年“古都焕新”全民消费季商贸领域活动实施细则公布，其中，对市民购买家电明确了补贴标准、申报资格、申报渠道等。

为促进绿色智能家电消费，助力家电新兴品类加速成长，洛阳市财政将安排1000万元专项资金，延续2021年家电以旧换新工作，对2022年9月1日至9月30日在洛阳以旧换新购买新家电和直接购买新家电的个人消费者给予政府惠民补贴。

家电品类

电视、冰箱(柜)、空调、手机、电脑(含平板电脑)、饮水设备、智能门锁、厨房电器、卫浴电器、清洁电器、家用投影仪、多功能按摩椅共12类。

补贴标准

1.以旧换新购买新家电(手机、平板电脑不交旧)，按销售实际成交价格的10%给予补贴；

2.直接购买新家电，按销售实际成交价格的5%给予补贴；

3.最高补贴800元/台，享受补贴不超过3台/人。

操作流程

1.以旧换新

(1)购买人选择在洛注册的家电类限上零售企业，凭有效身份证件填写家电以旧换新凭证(家电销售企业提供)，购买新家电。

(2)家电销售企业上门服务安装新家电，同时回收旧家电，建好台账归集一处。

(3)购买人通过中原银行系统，上传身份证、发票、家电以旧换新凭证、银行卡号等，如实填写信息，具体以申报页面提示为准。

2.直接购新

(1)购买人选择在洛注册的家电类限上零售企业，凭有效身份证件购买新家电。

(2)购买人通过中原银行系统，上传身份证、发票、银行卡号等，如实填写信息，具体以申报页面提示为准。