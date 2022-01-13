洛阳市民购新车享补贴，攻略来了！

记者10日从洛阳市商务局获悉，2022年“古都焕新”全民消费季商贸领域活动实施细则公布，其中，对市民购买新车明确了补贴标准、申报资格、申报渠道等。提醒市民注意，消费补贴计划于9月17日通过中原银行手机银行开始申报，具体申报流程届时将提前公布。

记者10日从洛阳市商务局获悉，2022年“古都焕新”全民消费季商贸领域活动实施细则公布，其中，对市民购买新车明确了补贴标准、申报资格、申报渠道等。提醒市民注意，消费补贴计划于9月17日通过中原银行手机银行开始申报，具体申报流程届时将提前公布。

为贯彻落实《洛阳市人民政府办公室关于进一步做好惠企纾困工作促进经济平稳健康发展的通知》等文件精神，进一步支持限上企业壮大发展，洛阳市启动2022年“古都焕新”全民消费季系列活动将投入资金1亿元，通过举办汽车促消费、家电以旧换新、美食节、文旅助企惠民等主题活动，进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复。

活动期间，市财政安排3500万元专项资金，对自2022年9月1日至9月30日在洛阳市注册且在商务部门备案的汽车销售企业购买新车，开具洛阳市机动车销售统一发票并在洛办理入户登记手续的个人消费者，对其发放事后补贴。

补贴标准

按照购车价格(机动车销售统一发票含税价)的3%通过中原银行对其发放事后补贴，最高10000元/台。按照申报和审核通过的先后顺序予以发放，先到先得，发完即止，每人仅限享受一次补贴。

申报资格

在洛阳市注册且在商务部门备案的汽车销售企业(备案企业名单可在洛阳市商务局官网通知公告栏查询)购买新车，开具洛阳市机动车销售统一发票并在洛办理入户登记手续的个人消费者。

有以下情况之一的不列入本次补贴范围：

1.党政机关、企事业单位购买新车的；

2.在9月1日前已经开具机动车销售统一发票，在活动公告发布后更换或重新开具发票的；

3.购买摩托车、三轮车、四轮低速电动汽车、农用车的；

4.购买二手车的。

申报流程

1.提交资料

购车消费者在9月17日补贴申请通道开通后，通过中原银行手机银行，上传购车消费者身份证、机动车销售统一发票第一联(发票联)、行驶证，如实填写发票信息、行驶证信息，具体信息按照申报页面提示填报。新车发票开票日期、机动车注册登记等日期均须在补贴期限内。

2.补贴期限

自2022年9月17日开始申报消费补贴，补贴申请时间最晚至2022年10月31日24时。如10月31日24时前财政补贴资金使用完毕将自动关闭申请通道，截至系统关闭未申请的将视作自动放弃申领资格并不予受理。

3.发放补贴

购车消费者提供的材料由中原银行、第三方会计事务所等单位联合审核无误后，按照申请和审核通过的先后顺序发放到其提供的银行账户内，先到先得，发完即止。若补贴资金余额不足以支付最后一名符合条件的申请人的全部补贴金额，按照资金余额全部支付给该名申请人，不足部分不再支付。

联系方式：汽车消费 0379-63300059

中原银行 95186

（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 李倩）