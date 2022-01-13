中秋节，到博物馆里学民俗做灯笼

今天是中秋节，不少市民带着孩子走进博物馆，开阔眼界、增长知识。当天下午，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为《定知玉兔十分圆》的社教活动。

今天是中秋节，不少市民带着孩子走进博物馆，开阔眼界、增长知识。当天下午，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为《定知玉兔十分圆》的社教活动。

15名孩子在工作人员的带领下，一起了解中秋节的渊源和传统民俗；在互动环节，孩子们纷纷踊跃举手，和大家分享中秋节传说故事，背诵古诗词。在体验环节，工作人员带着孩子们一起制作象征幸福团圆的中秋灯笼，喜庆的大红色加上俏皮的兔子图案，让孩子们爱不释手。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)