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情暖中秋！爱心月饼致敬“城市美容师”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.10 18:09

　　“中秋节快乐！”9月10日，在王城公园门口，洛阳“与爱同行”公益团队志愿者为附近仍在坚守岗位的环卫工人送来爱心月饼和节日祝福。

　　冬天送棉手套、夏季送水送清凉……据了解，近年来“与爱同行”公益团队的志愿者们组织各类爱心活动，致敬“城市美容师”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 白英平 文/图/视频）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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