情暖中秋！爱心月饼致敬“城市美容师”【视频】

“中秋节快乐！”9月10日，在王城公园门口，洛阳“与爱同行”公益团队志愿者为附近仍在坚守岗位的环卫工人送来爱心月饼和节日祝福。

“中秋节快乐！”9月10日，在王城公园门口，洛阳“与爱同行”公益团队志愿者为附近仍在坚守岗位的环卫工人送来爱心月饼和节日祝福。