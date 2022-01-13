“月映河洛 雅韵古都”中秋诗会举办

9日晚，“喜迎二十大 欢乐进万家”——“月映河洛 雅韵古都”中秋诗会以线上直播的形式，在唐风古韵的上阳宫文化园举办。

9日晚，“喜迎二十大 欢乐进万家”——“月映河洛 雅韵古都”中秋诗会以线上直播的形式，在唐风古韵的上阳宫文化园举办。

本次活动由洛阳市文化广电和旅游局主办，洛阳市文化馆、西工区文化和旅游局承办，旨在弘扬中国优秀传统文化，丰富群众文化生活。

活动现场，演员们带来了箜篌独奏《不染》、诗朗诵《明月几时有》、民乐合奏《明月天涯》、诗朗诵《党的二十大之歌》等表演，中秋韵味十足的经典诗文、精彩的国乐表演等，吸引了一大批市民相聚“云”端，感受中秋之美。您如果错过了直播，还可以登录“百姓文化云”平台观看直播回放。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)