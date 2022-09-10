为丰富社区群众精神文化生活，增强传统节日文化内涵，进一步营造健康向上的文化氛围，9月9日下午，由洛龙区开元路街道新时代文明实践所主办，天元社区新时代文明实践站、龙瑞社区新时代文明实践站、社会心理服务中心、金太阳社工服务中心承办，喜迎二十大·奋进新征程“中秋共团圆 欢乐庆佳节”文艺汇演活动在龙瑞A区举行。
为丰富社区群众精神文化生活，增强传统节日文化内涵，进一步营造健康向上的文化氛围，9月9日下午，由洛龙区开元路街道新时代文明实践所主办，天元社区新时代文明实践站、龙瑞社区新时代文明实践站、社会心理服务中心、金太阳社工服务中心承办，喜迎二十大·奋进新征程“中秋共团圆 欢乐庆佳节”文艺汇演活动在龙瑞A区举行。
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