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汝阳、伊川中高风险区全部清零，全域实行常态化管理！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 今日汝阳、伊川新闻 2022.09.10 14:33

　汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部
       关于调整中高风险区风险等级的通告　

　　根据当前新冠疫情防控需要，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，经综合研判，县疫情防控指挥部决定，自2022年9月10日0时起，对我县部分区域风险等级进行调整，具体如下：

　　中风险区降为低风险区(3个)

　　上店镇240省道以北、经四路以西、经二路以东、老粮所南围墙以南区域

　　上店镇郑辉百货超市

　　上店镇亿兴纸箱厂

　　调整后，我县风险区全部清零，全域实行常态化管理。　　

　　当前疫情形势仍然严峻复杂，请广大居民朋友继续做好个人日常防护，积极主动接种新冠疫苗，落实好常态化核酸检测、扫场所码。同时请返乡人员提前主动报备，支持和配合落实好各项疫情防控措施，坚决阻断疫情输入和传播，共同巩固来之不易的抗疫成果，全力守护好我们的家园。

　　汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年9月9日

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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