汝阳、伊川中高风险区全部清零，全域实行常态化管理！ 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部

关于调整中高风险区风险等级的通告 根据当前新冠疫情防控需要，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，经综合研判，县疫情防控指挥部决定，自2022年9月10日0时起，对我县部分区域风险等级进行调整，具体如下： 中风险区降为低风险区(3个) 上店镇240省道以北、经四路以西、经二路以东、老粮所南围墙以南区域 上店镇郑辉百货超市 上店镇亿兴纸箱厂 调整后，我县风险区全部清零，全域实行常态化管理。 当前疫情形势仍然严峻复杂，请广大居民朋友继续做好个人日常防护，积极主动接种新冠疫苗，落实好常态化核酸检测、扫场所码。同时请返乡人员提前主动报备，支持和配合落实好各项疫情防控措施，坚决阻断疫情输入和传播，共同巩固来之不易的抗疫成果，全力守护好我们的家园。 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年9月9日 下一页 尾页 [1] [2]