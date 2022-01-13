同学喊话陈冬：家里请放心，我们陪二老过中秋【视频】

10日临近中午，航天英雄陈冬位于洛阳的家中，鲜花吐芬，果香四溢。陈冬中学时代的同学陈冰、赫艳军、郭丁博等人济济一堂，共同陪伴陈冬父母欢度中秋。

10日临近中午，航天英雄陈冬位于洛阳的家中，鲜花吐芬，果香四溢。陈冬中学时代的同学陈冰、赫艳军、郭丁博等人济济一堂，共同陪伴陈冬父母欢度中秋。

“我们准备了狮子头、红烧鱼，还有老人爱吃的饺子、时鲜瓜果和月饼点心。请老同学放心，他在太空执行任务，我们陪二老过中秋，替他尽孝心。”厨房里，陈冬的同学赫艳军一边颠勺，一边笑呵呵地说。

“陈冬20多年没有和我们一起过中秋节了，他小时候喜欢吃豆沙馅和蛋黄馅的月饼。这些年，每逢过节，他虽然不在身边，他的同学们总是会打来电话或登门拜访，给我们老两口送来慰问，就像自己的孩子一样亲。”坐在客厅的沙发上，捧着陈冰剥好的石榴，陈冬母亲黄焱感动中透着几分欣慰。

“嫦娥奔月是我们多少人的浪漫梦想。今天，在月圆时，在太空中，我们向地球家园，向所有的亲人同胞送上最真挚的祝福和问候：祝大家中秋节快乐，祝我们的地球家园更美好，但愿人长久，千里共婵娟……”中午十二时，在众人的陪伴下，陈冬的父亲陈树林、母亲黄焱用手机收看了陈冬近日出舱的影像以及新近录制的节日祝福。看到画面中儿子的音容笑貌，母亲黄焱眼角湿润。

“这是中国航天员首次在太空过中秋。祖国人民都非常关注，我们也非常牵挂。”陈树林说，希望陈冬再接再厉，圆满完成党和人民交付的使命，他们会在家乡静候儿子顺利凯旋。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频)