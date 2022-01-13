清廉洛阳建设清廉医院创建工作启动会召开

9日，洛阳市卫生健康委、市医疗保障局联合召开清廉洛阳建设清廉医院创建工作启动会。

9日，洛阳市卫生健康委、市医疗保障局联合召开清廉洛阳建设清廉医院创建工作启动会。

据悉，清廉医院创建工作是清廉洛阳建设十八项建设单元之一。实施清廉医院创建行动，是贯彻市委关于清廉洛阳建设的重大决策部署，事关全市人民健康福祉，事关全市卫生健康事业健康发展。

此次会议上，传达学习了《清廉洛阳建设清廉医院创建行动工作方案》，就清廉医院创建工作提出明确要求，通报了近年来医疗机构违规查处的情况，还对全市清廉医院创建工作进行安排部署和全面动员。

会议要求全市卫生健康系统必须坚定信念、扛牢责任，坚持以党的政治建设为统领，努力打造党风清正、院风清朗、医风清新的清廉医院，让群众享受更加优质的医疗卫生服务。

会议同时传达了市纪委监委关于加强中秋、国庆期间疫情防控和落实中央八项规定精神工作要求。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅 文/图)