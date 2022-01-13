洛宜路部分路段将围挡施工 请注意绕行

10日，记者从洛阳交警部门获悉，9月11日至11月5日，洛宜路的丝路大道路口(不含)至富弼北街路口(含)段、经五路路口(不含)至周山大道路口(不含)段围挡施工。

10日，记者从洛阳交警部门获悉，9月11日至11月5日，洛宜路的丝路大道路口(不含)至富弼北街路口(含)段、经五路路口(不含)至周山大道路口(不含)段围挡施工。

围挡施工期间，洛宜路的丝路大道路口(不含)至富弼北街路口(含)段、经五路路口(不含)至周山大道路口(不含)段东西方向断行。

经洛宜路通行的车辆，东西方向可经滨河南路、开元大道绕行，南北方向可经丝路大道、宇文恺街、经五路、周山大道绕行；施工围挡区域沿线单位、小区、学校、饭店、商铺等出行的车辆，东西方向可从洛宜路两侧滨河南路、开元大道绕行，南北方向可从丝路大道、宇文恺街、经五路、周山大道绕行。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)