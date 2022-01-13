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探索“文旅+金融”新路径！洛阳首个文旅特色银行揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.10 13:23

　　10日，记者获悉，由洛阳市文广旅局联合广发银行洛阳涧西支行共同打造的洛阳首个文旅特色银行于9日正式揭牌。

　　据介绍，文旅特色银行的设立，旨在鼓励和引导金融资本、社会资本与文旅资源相结合，助力洛阳建立健全多层次、多渠道、多元化的文旅产业投融资体系。这是洛阳市落实文旅文创融合战略、健全现代文旅产业体系、深化文化旅游与金融合作机制的重要举措，也是积极推动文旅产业与金融深度融合发展的有效探索。

　　下一步，洛阳将以文旅特色银行为载体，为文旅产业融合、文旅项目建设、文旅企业培育、文旅消费升级、文旅服务延伸等领域提供更多金融支持，着力打造多层次、多渠道、多元化的文旅产业投融资体系，加快优质沉浸式文化旅游项目落地，为全市为文旅企业发展赋能，助力洛阳打造沉浸式文旅目的地。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王妍 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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