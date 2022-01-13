中秋节，他们给陈冬叔叔送上一份祝福【视频】

执行航天任务的神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲，9月10日在中国空间站迎来中秋节，这也是中国人首次在太空欢度中秋。9日下午，栾川县特殊教育学校的孩子们精心准备了一份别样的中秋礼物，向洛阳航天英雄陈冬及家人表达美好的祝愿。

吴拥军（右）把孩子们的节日祝福送到陈冬父母手中