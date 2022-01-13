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中秋节，他们给陈冬叔叔送上一份祝福【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.10 11:14

吴拥军（右）把孩子们的节日祝福送到陈冬父母手中

　　9月10日，执行航天任务的神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲，在中国空间站迎来中秋节，这也是中国人首次在太空欢度中秋。10日上午11时许，栾川县特殊教育学校校长吴拥军将孩子们精心制作的中秋礼物——《飞向太空》蜡笔画，送至陈冬在洛阳的家中，向陈冬及家人表达美好的祝愿。

　　航天英雄陈冬和栾川特教学校的不解之缘要从去年说起。去年12月1日，在栾川县特殊教育学校举行的2021“针心针意”大型暖冬公益行动首场捐赠活动上，写下“我想当宇航员，上月球”的刘媛媛同学，穿上了爱心市民赠送的“宇航服”。此事经媒体报道后，引起了陈冬的关注。他在百忙之中录制视频，为孩子们的航天梦想点赞。陈冬后来又给孩子们寄来自己的签名照，继续鼓励孩子们的冰雪梦、航天梦。今年6月初，陈冬再度出征，在电视上收看直播的刘媛媛等同学非常振奋，并通过媒体表达了祝福：期待陈冬叔叔圆满凯旋，回到家乡洛阳，为大家讲述太空的趣事和宇宙的奥秘。

　　“祝陈冬叔叔中秋节快乐，圆满完成飞行任务，平安凯旋！”9日下午，在栾川特教学校一间教室里，火红的中国结、惟妙惟肖的剪纸以及黑板画把教室装点得喜气洋洋。课桌旁，马李娅、娄家源、裴富鑫和徐晓辉四名学生在老师的指导下，共同绘制一幅主题为《飞向太空》的蜡笔画。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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