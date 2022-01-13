提醒！中秋节起至10月31日，出行有新要求

10日，记者从洛阳铁路部门获悉，按照国务院联防联控机制规定，自9月10日至10月31日，旅客在洛阳站、洛阳龙门站等进站乘车需持48小时内核酸检测阴性证明。
10日，记者从洛阳铁路部门获悉，按照国务院联防联控机制规定，自9月10日至10月31日，旅客在洛阳站、洛阳龙门站等进站乘车需持48小时内核酸检测阴性证明。
10日，记者从洛阳铁路部门获悉，按照国务院联防联控机制规定，自9月10日至10月31日，旅客在洛阳站、洛阳龙门站等进站乘车需持48小时内核酸检测阴性证明。
据悉，根据国务院联防联控机制有关部署，9月10日至10月31日，乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运、跨省客运船舶等交通工具需查验48小时内核酸检测阴性证明，建议广大乘客提前做好相关准备，确保出行顺畅。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张湘翎 文/图)
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