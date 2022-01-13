中秋假期，洛阳多家博物馆周一正常开放

10日，记者从洛阳市文物局获悉，今年中秋假期，二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、考古博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆等洛阳多家博物馆、纪念馆取消周一闭馆，12日面向公众正常开放。 10日，记者从洛阳市文物局获悉，今年中秋假期，二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、考古博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆等洛阳多家博物馆、纪念馆取消周一闭馆，12日面向公众正常开放。特别需要提醒的是，洛阳博物馆因馆内设备维护检修，12日至14日临时闭馆，15日恢复正常开放。 同时，不少博物馆还推出了免费讲解服务，如果您有需要可咨询现场工作人员。疫情防控期间观众请携带身份证，并主动出示场所码、行程码、预约码，无码严禁入内，谢绝中高风险地区人员访馆。洛阳市域外来馆游客，入馆时须提供48小时内(省内为24小时)核酸检测阴性证明。请参观全程佩戴口罩，保持有效距离参观。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 阎桦 文/图）