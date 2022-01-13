洛阳今天阴天间多云 气温19℃到25℃

今天阴天间多云，有分散性阵雨，气温19℃到25℃。

露从今夜白，月是故乡明。今天是中秋佳节，也是第38个教师节，在此祝各位读者中秋节快乐，同时祝教师们节日快乐！

昨天，洛阳市气象局发布中秋假期天气预报，预计2022年中秋小长假期间，我市云系较多，多分散性阵雨，气温不高，温差较小。具体预报如下。

今天阴天间多云，有分散性阵雨，气温19℃到25℃；明天阴天转多云，部分地区有分散性阵雨，气温18℃到26℃；12日，多云间晴天，偏南局部地区有阵雨，气温18℃到26℃。

专家介绍，今年中秋节十五的月亮十五圆，也就是在中秋节当天，人们可欣赏到农历八月最圆月，预计最圆时刻将出现在17时59分左右。十五的月亮十五圆这一现象并不少见，去年最圆月就曾在中秋节当天如约出现在天际，今年和明年也会如此。

中国天气网推出的2022全国中秋赏月地图显示，今年中秋节当天，我国西北地区和东南沿海赏月天气条件较好，新疆、青海、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古中西部及苏皖北部、浙江南部、福建、广东东部等地都将是皓月当空，能够清晰地看到天空中“白玉盘”般的圆月。

我国东北大部、京津冀、山东、河南中北部、苏皖南部、湖北、重庆、广东西部、广西等地都将是多云或阴天，上演彩云追月，圆月时而冒头时而隐身，在云朵映衬下增添一分神秘感。

而在山西大部、河北西部以及贵州、云南、四川盆地南部、西藏大部等地，云量较多，一些地方还会下雨，或许圆月难见，想一睹月亮真容，不妨通过观看直播来一场“云”赏月。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）