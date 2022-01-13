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一去山河万里遥 穿越时空团圆照
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.10 08:43

　　露从今夜白，月是故乡明。在沁人心脾的桂花香中，我们迎来中秋节。值此万家团圆之际，有不少人因各种原因无法与家人团聚。记者采访了几位在外地不能回家的洛阳人，以及在洛工作无法返乡的外地人，他们当中有远在赞比亚的援非医生，有坚守海上钻井平台的技术员，也有守护洛阳平安的消防员……让我们听听他们的节日故事，看看他们与家人穿越时空的“团圆照”，祝他们生活如圆月，梦想皆实现。

　　海上钻井平台技术员

　　海上生明月，天涯共此时

　　●人物：梁跃伟

　　●工作地：南海海上钻井平台

　　“今年中秋节就在海上钻井平台过了，我为祖国献石油，我骄傲！”接受记者采访时，宜阳小伙梁跃伟正在我国南海距陆地100多公里的海上钻井平台作业。

　　梁跃伟今年29岁，作为一名海洋石油人，一年中的大部分时间是在海上钻井平台度过的，主要负责平台井口安全控制系统的调试运维工作。面对波涛汹涌的大海，梁跃伟已习以为常，“与前辈们用汗水和鲜血拼出海洋油气资源的奋斗历程相比，现在的我们已经很幸福了，海上钻井平台工作环境很好，饭菜有厨师做，衣服有后勤统一洗，住宿是标准的4人间，就是通信和网络限制比较大。”他说，自己和家人联系的频率取决于海上通信和网络信号的强弱，平均两天联系一次。

　　梁跃伟的女朋友郑亚芳是宜阳县第二高级中学的教师。“很多时候不能语音、视频通话，有时候甚至几天都等不来一条信息。”谈起男朋友，郑亚芳虽有抱怨，但更多的是心疼。自从认识以来，两人在一起的时间非常有限。“他已经出海两个月了，估计下次换岗要到国庆节之后。”郑亚芳说，高中教学工作十分紧张，她还担任班主任，这个中秋节注定不能和男朋友见面，她打算在家休息一下，海上信号好的话，希望和男朋友多聊聊天。

　　●中秋寄语：

　　梁跃伟：“亚芳，感谢你的理解和包容，我常年不在家，不能像别的情侣那样陪你逛街、吃饭、看电影；海上信号不好，你有事需要帮忙、出主意时，我也不能及时反馈；我会一直爱你，特别爱你。”

　　郑亚芳：“海上生明月，天涯共此时，希望你在外平安顺利，早点回家。”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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