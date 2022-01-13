洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“宝藏”老教师，在哪儿都闪光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.10 08:34

　　又是一年教师节，向所有教师致敬！教师不仅工作时像灯塔，照亮莘莘学子前进的路，退休后在很多方面也是周围人的榜样。日前，记者采访了4位“宝藏”老教师，一起来看看他们多姿多彩的退休生活吧。

孙龙合

　　回乡修志 让后人有根可寻

　　在很多人眼里，教师是文化人。一些教师退休后，继续为文化事业贡献力量，古稀之年的孙龙合就是其中之一。

　　孙龙合曾是老城区一所中学的教师，退休后，他积极参与镇志、村志的编纂，为了便于修志，他甚至放弃舒适的城市生活，搬回了洛龙区李楼镇北石人村居住。

　　“我在李楼镇长大，见证了这里的巨大变化，我有责任用文字记录这里。”孙龙合说，在乡村振兴中，文化振兴与经济振兴同样重要，编纂镇志、村志是服务当代、有益后代的文化建设。

　　为了修志，孙龙合走遍了李楼镇的所有村子，几乎访遍了村里的老人。这些年，他不是在家里整理资料，就是在田间地头走访老人。

　　2018年11月，历时数年，《李楼镇志》定稿，记述时间从新石器时期到2013年12月，全书91万字，图文并茂，较全面、系统、翔实地记载了李楼镇的建制沿革、自然环境、风土人物、民风民俗等。在《李楼镇志》编纂接近尾声时，孙龙合开始了《齐村志》的编纂。经过3年多时间，《齐村志》历经6次修订，完成了初稿，全书共13章30余万字，囊括了齐村从新石器时期至2018年12月的历史。

　　“修志很辛苦也很快乐，在修志的过程中，我感受到了家乡的巨大变化。”孙龙合说，“目前，我正参与其他村志的编纂，我会继续用真诚、有温度的文字，把这片土地的人文历史、风土人情等记录下来，让后人有念可想，有根可寻。”

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将重点启动三川大道快速化改造等...
  • 滨河南路西段改造提升工程通车 一脚油...
  • 最新！洛阳市人大常委会任免名单
  • 洛阳已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群
  • 全市高新技术企业数量今年将突破1100家
  • 江凌看望慰问教师和教育工作者
  • 事关中秋假期 洛阳疾控紧急提醒
  • “非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场...
  • 十五月亮十五圆 文物里面话中秋
  • 洛阳城市区绿化覆盖率达到44.35% 集...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    “街拍”

    洛浦美景

    黑白荷韵

    悄悄过去的夏季
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605