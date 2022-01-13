“宝藏”老教师，在哪儿都闪光

又是一年教师节，向所有教师致敬！教师不仅工作时像灯塔，照亮莘莘学子前进的路，退休后在很多方面也是周围人的榜样。日前，记者采访了4位“宝藏”老教师，一起来看看他们多姿多彩的退休生活吧。

又是一年教师节，向所有教师致敬！教师不仅工作时像灯塔，照亮莘莘学子前进的路，退休后在很多方面也是周围人的榜样。日前，记者采访了4位“宝藏”老教师，一起来看看他们多姿多彩的退休生活吧。

孙龙合

回乡修志 让后人有根可寻

在很多人眼里，教师是文化人。一些教师退休后，继续为文化事业贡献力量，古稀之年的孙龙合就是其中之一。

孙龙合曾是老城区一所中学的教师，退休后，他积极参与镇志、村志的编纂，为了便于修志，他甚至放弃舒适的城市生活，搬回了洛龙区李楼镇北石人村居住。

“我在李楼镇长大，见证了这里的巨大变化，我有责任用文字记录这里。”孙龙合说，在乡村振兴中，文化振兴与经济振兴同样重要，编纂镇志、村志是服务当代、有益后代的文化建设。

为了修志，孙龙合走遍了李楼镇的所有村子，几乎访遍了村里的老人。这些年，他不是在家里整理资料，就是在田间地头走访老人。

2018年11月，历时数年，《李楼镇志》定稿，记述时间从新石器时期到2013年12月，全书91万字，图文并茂，较全面、系统、翔实地记载了李楼镇的建制沿革、自然环境、风土人物、民风民俗等。在《李楼镇志》编纂接近尾声时，孙龙合开始了《齐村志》的编纂。经过3年多时间，《齐村志》历经6次修订，完成了初稿，全书共13章30余万字，囊括了齐村从新石器时期至2018年12月的历史。

“修志很辛苦也很快乐，在修志的过程中，我感受到了家乡的巨大变化。”孙龙合说，“目前，我正参与其他村志的编纂，我会继续用真诚、有温度的文字，把这片土地的人文历史、风土人情等记录下来，让后人有念可想，有根可寻。”