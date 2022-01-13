打造中试熟化平台 加速科技成果转化

8日，我市召开中试基地建设观摩推进会。会议通报了全市中试基地建设情况，并交流了经验做法，与会人员现场观摩了高端轴承、高端装备2家中试基地。

8日，我市召开中试基地建设观摩推进会。会议通报了全市中试基地建设情况，并交流了经验做法，与会人员现场观摩了高端轴承、高端装备2家中试基地。

2020年以来，我市率先在全省探索开展中试基地建设，主要依托龙头企业、研发机构建设备案中试基地16家，其中3家获批省级，打造了一批熟化技术成果、促进产业发展的重要载体。截至目前，全市中试基地建有中试生产线99条，能够提供的中试服务62项，两年来共为360余家行业企业(单位)服务800余次，累计展开中试项目308个、成功转化成果533项、技术合同成交额11.4亿元。会议提出，到2025年，全市计划布局建设中试基地20家左右，建成省级中试基地5家至8家，实现重点产业集群、科技产业社区中试基地全覆盖，形成体制全新、机制灵活、服务特色鲜明的中试服务网络体系。

市政协副主席、市科技局局长任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王亚丽)