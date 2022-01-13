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找准定位 把握重点 加快建设高水平国家创新型城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.10 07:56

　　9日，我市召开国家创新型城市暨洛阳自创区建设工作推进会，安排相关工作，推动加快建设特色鲜明的高水平国家创新型城市。

　　会议对国家创新型城市建设的30个重要指标进行了部署，明确责任分工，并提出了2022年工作建议目标，要求各责任单位深入研判，制定有力措施，进一步抓实抓细国家创新型城市建设，加快提升洛阳国家创新型城市位次和能级。

　　会议还讨论研究了《国家创新型城市建设2022年工作方案(征求意见稿)》，我市将突出抓好深化改革政策落地、加快集聚创新要素、加速创新成果转移转化、支持高成长性企业发展、打造高能级创新载体、引进培育创新人才、完善创新服务体系、构建多层次创新投入网络、协调城乡共同发展、营造创新创业生态等10项重点工作，确保今年全市研发投入强度、高新技术企业、技术输出合同成交额等重点工作实现预定目标。

　　市领导魏险峰、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 姚同伟)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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