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洛阳市积极探索防范化解风险隐患长效机制 全力维护社会和谐稳定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.10 07:54

　　今年以来，我市认真贯彻落实中央决策部署，按照省委关于平安建设“控新治旧、标本兼治”要求，创新和发展新时代“枫桥经验”，认真贯彻落实《信访工作条例》《河南省矛盾纠纷预防化解条例》，以市域社会治理现代化试点为契机，以“三零”创建、“六防六促”及“三清两建”等专项行动为抓手，强化措施、源头治理、健全机制，着力化解人民群众反映强烈的矛盾纠纷，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境。

　　强化措施减存量，着力解决群众急难愁盼问题

　　“十几年的账终于要回来了，感谢你们！”近日，在嵩县法院车村法庭，当事人张某拉着承办法官和驻庭民警的手连连道谢。

　　前不久，车村法庭积极推进多元化解矛盾纠纷机制建设，深化警法合作，全面落实“调解优先、调判结合”方针，高效开展诉讼调解，实现“1+1>2”的倍增效应。

　　我市持续深化矛盾纠纷多元调处化解，目前已成立了医疗纠纷、交通事故、劳动争议等重点领域行业性、专业性人民调解组织，组建化解重大疑难复杂矛盾纠纷的调解专家库，针对非正常死亡、群体性欠薪、重大交通事故等，重点化解久拖不决的矛盾纠纷。

　　洛阳市医疗纠纷人民调解委员会围绕医患关系新需求，通过聘用具有医学背景和法律背景的调解员，为医患双方提供免费、便捷、快速的纠纷处理通道，今年以来，立案调解较大医患纠纷101起，调解成功91起。

　　全市各交警大队均设立交通事故纠纷调解委员会，交通事故发生后，交警可先行调解，事故双方达成调解协议，而后申请法院进行司法确认；对于争议较大或久拖不决的疑难纠纷，实行调解工作与行政裁决无缝对接、赔偿协议与保险理赔无缝对接、纠纷调解与法院诉讼无缝对接，有效推动纠纷积案迅速化解。

　　据统计，今年1月至8月，全市共化解矛盾纠纷18364起，成功率达到90.6%。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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