致敬无私奉献“蜡炬精神” 营造尊师重教良好氛围

昨日，市政协主席杨炳旭带队看望慰问老教师、一线教师代表。

昨日，市政协主席杨炳旭带队看望慰问老教师、一线教师代表。

杨炳旭首先到洛阳市第十四高级中学退休教师陈学仁家中，为他送上生活用品和慰问金，仔细询问其生活状况。陈学仁今年87岁，1955年参加工作，先后担任初中、高中语文教师、班主任，从教41年间培养出大批优秀学子，曾获洛阳市优秀教师、优秀班主任等荣誉。杨炳旭对陈学仁严谨治学、无私奉献的精神表示敬佩与感谢。在洛阳市实验中学，杨炳旭看望慰问该校英语教师李巧梅，征求教育发展相关意见建议。李巧梅从教38年，由于身体疾病，手撑双拐坚守讲台，虽已过退休年龄，仍奋战在教学一线。杨炳旭对她敬业乐业的“蜡炬精神”表示感谢，勉励她再接再厉，为年轻教师树立好榜样，带领他们共同为党育人、为国育才。

杨炳旭还深入了解了学校硬件设施配备、师资力量建设、教育教学成果等情况，强调要关心关爱退休教师，做好服务保障工作，用实际行动感谢他们为教育事业所作贡献，引领全社会形成尊师重教的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 冯波)