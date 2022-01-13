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致全市广大教师和教育工作者的慰问信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.10 07:31

　　全市广大教师和教育工作者：

　　春华秋实又一载，满树桃李再芬芳。值此第三十八个教师节来临之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府谨向全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工，致以诚挚的问候和美好的祝福！向长期以来关心、支持洛阳教育事业发展的社会各界人士，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

　　百年大计，教育为本。洛阳市委市政府认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，坚持党对教育事业的全面领导，坚持以深化改革赢得更大发展主动，以超常规举措推动教育高质量发展。从开工建设7所现代化高中学校到前瞻规划教育资源布局优化调整，从全面推动基础教育改革发展三年行动计划到深入推进教育体制机制改革，从重塑重构教师队伍培训发展体系到探索建立现代学校制度，洛阳教育软硬件全面提升，教育布局更加合理、教育资源更加优质、教育机会更加公平。

　　奋进新征程，成就新作为。一年来，全市教育系统坚持立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才历史使命，紧紧围绕“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”总体目标，凝心聚力干实事、奋楫笃行开新局，全市教育事业不断向高质量发展迈进，赢得社会各界广泛赞誉。这一年，全市广大教师奋力投身教育综合改革大潮，争做教育改革创新的时代开拓者。这一年，全市广大教师勇于探索教育教学新思路，争做教育质量提升的不懈奋斗者。这一年，全市广大教师坚守校园安全和疫情防控底线，争做学生生命健康的坚强守护者。这一年，全市广大教师和教育工作者用奉献和担当谱写了洛阳教育事业发展的新篇章！市委市政府感谢你们，全市人民感谢你们！

　　教育大计，教师为要。全市各级各部门和社会各界要一如既往地关心教育、关爱教师，大力弘扬尊师重教的优良传统，千方百计为教师办实事、做好事、解难事，优先谋划教师工作，优先保障教师经费投入，优先满足教师队伍建设需要，让广大教师政治上有地位、社会上有尊严、经济上有保障，不断提升教师的获得感、荣誉感、幸福感。

　　千川江海阔，风好正扬帆。当前，全市上下正在聚焦聚力建设更高品质的幸福洛阳，希望全市广大教师和教育工作者心怀“国之大者”，坚持四个相统一、对标四个引路人、争做“四有”好老师，全面贯彻落实党的教育方针，牢固树立现代教育理念，加强师德师风建设，不断提升能力素养，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、引导学生成为堪当民族复兴重任的时代新人作出新贡献，为办好人民满意教育、重振洛阳辉煌奠定坚实支撑，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

　　衷心祝愿全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工节日愉快、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

　　中共洛阳市委

　　洛阳市人民政府

　　2022年9月10日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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