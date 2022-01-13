老城区党政办公楼大院停车位限时免费开放

9日，记者从洛阳市老城区机关事务服务中心获悉，自今年中秋节(10日)起，老城区党政办公楼大院的50个车位将在双休日及法定节假日的8时至22时对社会车辆免费开放。

9日，记者从洛阳市老城区机关事务服务中心获悉，自今年中秋节(10日)起，老城区党政办公楼大院的50个车位将在双休日及法定节假日的8时至22时对社会车辆免费开放。

有停车需求的居民需出示身份证或行驶证,做好停车登记后，由大院东门进入指定停车区域，在晚上10点前取车。

老城区机关事务服务中心有关负责人表示，此举旨在将公共资源与市民共享，提高公共资源利用效率，缓解市民停车难问题。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 李凯杰)