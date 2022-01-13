事关中秋假期 洛阳疾控紧急提醒

9月以来，全国超过29个省份陆续报告本土阳性感染者，部分地区出现社区传播和疫情外溢情况，防控形势严峻复杂。

9月以来，全国超过29个省份陆续报告本土阳性感染者，部分地区出现社区传播和疫情外溢情况，防控形势严峻复杂。中秋假期在即，探亲及旅游出行叠加，人员流动频繁，聚会活动明显变多，我市面临的疫情输入风险进一步增加。为此，洛阳市疾控中心发布中秋假期紧急提醒。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，当前，国内每天有25个左右的省份报告疫情，全国中高风险区数量已超过3000个。近期，省内安阳再次出现疫情，受此影响，安阳市城区及安阳县汤阴县全面加强社会面疫情防控，全体居民原则上居家。

“身边的疫情案例再次为我们敲响警钟，疫情当前，建议广大市民就地过节，减少跨市出行，共同守护来之不易的防控成果。”朱鑫强调，如确需出行，要谨慎选择目的地，非必要不前往中高风险区和有病例报告的地区，尽量不前往人员密集场所，缩短在密闭场所逗留时间。外出期间严格做好个人防护，及时核酸检测，避免引起出行不便。所有跨市出行人员返回洛阳后应开展核酸3天2检。

为此，洛阳市疾控中心发布中秋假期紧急提醒——

●倡导就地过节。假期期间，人员流动和聚集增加，往返途中乘坐飞机、火车、长途大巴等公共交通工具时，接触人员极为复杂，交叉感染风险较高，途经风险区时被实施集中或居家隔离管控防控措施将影响您的正常工作或学习。为减少旅途感染风险，倡导非必要不返乡，不跨省市出行，尽可能就地过节，减少远距离出行的走亲访友，多用电话、视频拜访问候等。

●积极主动报备。如您有市域外旅居史，来(返)洛前请通过支付宝豫事办社区报备向目的地村(社区)报备，配合落实相应管理措施。

●做好出行防护。如您确需出行，请合理规划出行路线，全程规范佩戴口罩，做好个人防护。乘坐公共交通工具时，避免多次中转和长时间停留，主动配合做好防疫管理。如自驾车辆出行，请密切关注疫情态势，避开疫情发生地尤其是中高风险区，不要在高速服务区等人员密集场所长时间停留。请勿带病出行，出行途中若出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退等症状，请终止出行，并在做好个人防护的前提下前往就近发热门诊(诊室)就诊。

●落实防控措施。来(返)洛人员须持48小时内核酸检测阴性证明，请在各交通服务点、车站、机场等出入口主动扫场所码，配合体温测量、核酸检测证明、行程码查验等，配合做到“落地即检、三天两检”。

需要注意的是，近7日内，凡是有涉疫地区旅居史或途经史的来(返)洛人员，务必报备接受管理并完成相应的核酸检测！有中高风险旅居史的来(返)洛人员，如在抵洛前提前向目的地村(社区)报备，抵洛后需落实集中隔离管理措施的，免除集中隔离费用。未提前报备且按规定应落实集中隔离管理措施的，集中隔离费用个人承担，造成疫情传播扩散的，依法追究其相关法律责任。

●提高防控意识。尽量不组织、不参与聚餐、聚会活动，提倡红事缓办、白事简办，聚会不办；按规扫码、佩戴口罩进入公共场所，减少到密闭或人员密集场所的次数和时间，降低疫情传播风险；尤其是外省返乡人员在完成“三天两检”之前，非必要不外出，不参与聚餐、聚会，不前往人群密集场所等。积极参加常态化核酸检测，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、用公筷等良好卫生习惯，积极主动完成新冠病毒疫苗全程或加强针接种。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)