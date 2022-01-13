623个岗位名单公布 人才招聘夜市第二场今晚在瀍河区举行

9日晚，洛阳市首届人才招聘夜市第二场将在瀍河区洛城中街举行，30家招聘企业将提供623个岗位，欢迎感兴趣的朋友到现场“逛夜市，找工作”。

9日晚，洛阳市首届人才招聘夜市第二场将在瀍河区洛城中街举行，30家招聘企业将提供623个岗位，欢迎感兴趣的朋友到现场“逛夜市，找工作”。

首届人才招聘夜市由洛阳市人力资源和公共就业服务中心主办，主题是“服务攻坚促就业 筑梦青春赢未来”，主要面向高校毕业生等青年群体开展，旨在帮他们更好地找工作，落实“万名大学生留洛计划”，吸引广大青年来洛留洛、聚洛兴洛。人才招聘夜市第一场上月底在洛龙区泉舜购物广场举办，当天现场提供了960多个岗位，吸引数千名求职者参加，300多人现场找到工作。

今晚的招聘会是瀍河区专场，共有30家企业参加，包括新能源产业、先进装备制造产业、文化产业、特色新材料产业等领域，如洛阳天佑春都集团、洛阳凯宾耐特实业集团有限公司、宴天下(洛阳)餐饮服务有限公司等，提供岗位623个，如销售经理、带货主播、技术员、操作工、企业高管等，月薪资从3000元到15000元不等。

●招聘会时间

9日19:30-20:30

●招聘会地点

瀍河区洛城中街

●交通指南

乘坐7路、17路、22路等公交车可达

(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图)