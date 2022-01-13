洛阳市2021年度企业劳动保障守法诚信等级评价结果公布

日前，洛阳市人力资源和社会保障局向社会公布2021年度企业劳动保障守法诚信等级评价结果。

日前，洛阳市人力资源和社会保障局向社会公布2021年度企业劳动保障守法诚信等级评价结果。全市建筑施工、劳务公司等263家企业接受评价，大唐洛阳热电有限责任公司等192家企业被评为A级，洛阳LYC轴承有限公司等66家企业被评为B级，河南省第二建设集团有限公司洛阳市伊滨区分公司等5家企业被评为C级。

开展企业劳动保障守法诚信等级评价是优化营商环境、推进人力资源和社会保障信用体系建设的重要抓手，洛阳市企业劳动保障守法诚信等级评价工作2017年开始实施，每年评价一次，评价内容包括与劳动者订立劳动合同的情况、遵守工作时间和休息休假规定的情况、支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况、参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况等。通过开展评价，全市企业劳动保障守法诚信等级提升效果明显，用人单位遵守劳动法律法规的意识不断增强，劳动用工行为更加规范。

根据要求，等级评价结果分A、B、C三级，人社部门根据企业等级实行分类监管。被评为A级的企业，适当减少劳动保障监察检查频次，保障企业正常生产经营；被评为B级的企业，将督促其及时整改，适当增加劳动保障监察检查频次；被评为C级的失信企业，将被列为劳动保障监察重点对象，加大检查频次，实施提醒约谈。

洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人表示，劳动保障守法诚信等级评价结果还将记入企业劳动保障守法诚信档案，并与市场监管、金融、住建、税务等部门协同监管，对企业实行守信联合激励和失信联合惩戒。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 汪嘉伟）