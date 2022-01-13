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洛阳城市区绿化覆盖率达到44.35% 集中供热普及率达96%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 16:35

　　9日，洛阳市“非凡十年 出彩洛阳”城市提质专场新闻发布会举行，介绍洛阳市城市提质工作开展情况。发布会上，市城市管理局副局长卢山介绍了城市精细化管理、公共服务提升等方面的情况。

　　洛报融媒记者从发布会上获悉，按照“上天入地，见缝插针”原则，2019年以来，洛阳城市区新建各类公共停车场174个，新增停车泊位约4.58万个，建立智慧化洛阳城市停车平台，推出文明停车服务卡和“惠民利企18条”等创新举措，有效破解停车难题。

　　在城市精细化管理方面，围绕“300米见绿、500米见园”目标，新建厚德园、尚贤苑、伊水游园等小游园323处，城市建成区绿化面积达11322公顷，覆盖率由35.94%增至44.35%，人均公园绿地面积由人均6.94平方米增至16.15平方米；持续加大道路保洁机械化作业力度，主城区主次干道环卫机扫率由43.5%增至100%；新建高新、邙岭2座大型水厂，公共供水普及率达到99.8%；完成洛阳-新安、嵩县-栾川等天然气管道工程，燃气覆盖率由73%增至96%；完成偃师、宜阳、孟津、新安等长距离“引热入洛”工程，集中供热普及率由30%增至96%。

　　此外，去年以来，洛阳深化城市管理体制改革，整合提升城市管理执法力量，集中行使市政设施运行、市容环境卫生、园林绿化、公用事业等领域行政处罚权，推动行政执法由“分散型”转为“相对集中”，实现占道经营、乱停乱放、餐油烟污染、户外小广告等问题常态化规范化治理，为创建全国文明典范城市和全国法治政府建设示范市提供强有力保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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