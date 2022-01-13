洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳高速公路10年实现数量里程“双翻番”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 16:35

　　9日，洛阳市“非凡十年 出彩洛阳”城市提质专场新闻发布会举行，介绍洛阳市城市提质工作开展情况。发布会上，洛阳市交通局副局长许光宇介绍了交通运输领域的发展成效。

　　洛报融媒记者从新闻发布会上获悉，党的十八大以来，在市委市政府的坚强领导下，洛阳成功入选全国性综合交通枢纽城市、生产服务型国家物流枢纽、国家“四好农村路”建设示范突出单位、国家“公交都市”建设示范城市等荣誉，“三纵三横三环”高速路网加快构建形成，实现了“县县通高速”“村村通硬化路、通客车”，老百姓现在“出门见路、抬脚上车、快递到户”。

　　数据显示，洛阳高速公路从10年前的4条247公里，增加到8条583公里；干线公路从19条1712公里增加到27条2439公里；农村公路从6700条16017公里增加到8693条16864公里；水运通航里程达470公里；全市所有建制村实现村村通硬化路、村村通客车。

　　当前，洛阳正在全力推进呼南高铁焦洛平段建设，构建洛阳高铁“十字”架构，积极开通洛阳至中亚五国、洛阳至俄罗斯等班列，实现中亚、中欧班列(洛阳)零的突破；同时依托洛阳龙门高铁站和洛阳火车站完善综合交通枢纽功能，实现地铁、长途客运、公交等多种交通方式的一体化和近距离换乘，公交站点500米覆盖率达到100%，公共交通机动化出行分担率达45.09%，群众公共交通出行更加便捷。

　　下一步，洛阳交通部门将全面高水平建设交通强市，大力发展枢纽经济，全力打造11369综合交通运输体系。即：拓展洛阳全国性综合交通枢纽功能；打造洛阳“123”出行交通圈；构建发达的快速网、完善的干线网和广泛的基础网。重点打造统筹融合的枢纽经济体系，便捷舒适的运输服务体系，创新驱动的智慧运行体系，安全可靠的应急保障体系，节约集约的绿色交通体系，协同高效的行业治理体系等六大体系；推动形成以中心城区为内环、组团城市为外环，新亚欧大陆桥发展轴、二广发展轴、沪洛银发展轴、济洛渝发展轴，沿黄河、洛河、伊河绿色交通廊道构成的九大通道。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2022“洛阳最美教师”名单发布
  • 9月9日起，洛阳中心城区5条公交线路调整
  • 2022洛阳“最美教师”颁奖典礼暨洛阳...
  • 滨河南路西段改造提升工程通车 一脚油...
  • 到2035年，洛阳将建成“设计之都”
  • 洛阳将重点启动三川大道快速化改造等...
  • 9月10日，中州东路部分路段将暂时封闭
  • 最新！洛阳市人大常委会任免名单
  • 总编一线行：洛城劲吹“创新风”
  • 洛阳已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    “街拍”

    洛浦美景

    黑白荷韵

    悄悄过去的夏季
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605