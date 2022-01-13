洛阳高速公路10年实现数量里程“双翻番”

9日，洛阳市“非凡十年 出彩洛阳”城市提质专场新闻发布会举行，介绍洛阳市城市提质工作开展情况。

9日，洛阳市“非凡十年 出彩洛阳”城市提质专场新闻发布会举行，介绍洛阳市城市提质工作开展情况。发布会上，洛阳市交通局副局长许光宇介绍了交通运输领域的发展成效。

洛报融媒记者从新闻发布会上获悉，党的十八大以来，在市委市政府的坚强领导下，洛阳成功入选全国性综合交通枢纽城市、生产服务型国家物流枢纽、国家“四好农村路”建设示范突出单位、国家“公交都市”建设示范城市等荣誉，“三纵三横三环”高速路网加快构建形成，实现了“县县通高速”“村村通硬化路、通客车”，老百姓现在“出门见路、抬脚上车、快递到户”。

数据显示，洛阳高速公路从10年前的4条247公里，增加到8条583公里；干线公路从19条1712公里增加到27条2439公里；农村公路从6700条16017公里增加到8693条16864公里；水运通航里程达470公里；全市所有建制村实现村村通硬化路、村村通客车。

当前，洛阳正在全力推进呼南高铁焦洛平段建设，构建洛阳高铁“十字”架构，积极开通洛阳至中亚五国、洛阳至俄罗斯等班列，实现中亚、中欧班列(洛阳)零的突破；同时依托洛阳龙门高铁站和洛阳火车站完善综合交通枢纽功能，实现地铁、长途客运、公交等多种交通方式的一体化和近距离换乘，公交站点500米覆盖率达到100%，公共交通机动化出行分担率达45.09%，群众公共交通出行更加便捷。

下一步，洛阳交通部门将全面高水平建设交通强市，大力发展枢纽经济，全力打造11369综合交通运输体系。即：拓展洛阳全国性综合交通枢纽功能；打造洛阳“123”出行交通圈；构建发达的快速网、完善的干线网和广泛的基础网。重点打造统筹融合的枢纽经济体系，便捷舒适的运输服务体系，创新驱动的智慧运行体系，安全可靠的应急保障体系，节约集约的绿色交通体系，协同高效的行业治理体系等六大体系；推动形成以中心城区为内环、组团城市为外环，新亚欧大陆桥发展轴、二广发展轴、沪洛银发展轴、济洛渝发展轴，沿黄河、洛河、伊河绿色交通廊道构成的九大通道。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 文/图）