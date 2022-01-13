男子花30元购买使用假车牌 换来拘留和2000元罚款

8月29日18时许，洛阳交警伊滨大队接群众报警：在伊滨区王府路五号小区商铺门前有一辆车使用假号牌。
8月29日18时许，洛阳交警伊滨大队接群众报警：在伊滨区王府路五号小区商铺门前有一辆车使用假号牌。
8月29日18时许，洛阳交警伊滨大队接群众报警：在伊滨区王府路五号小区商铺门前有一辆车使用假号牌。
经警方现场调查，民警发现一辆号牌为豫CB7***白色轿车内有一副“豫CU2***”牌照。民警现场询问后，该车驾驶人王某雷对使用伪造、变造机动车号牌的违法事实供认不讳。随后，民警依法对机动车扣留，并将王某雷带回大队做进一步调查。
经查，驾驶人王某雷在今年6月初，为了车辆方便进出小区，便在网上花30元左右购买了一副“豫CU2***”号牌照。王某雷说，这个号码是他朋友的车辆号牌，他使用过十几次。
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