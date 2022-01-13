2022年国家网络安全宣传周河南法治日活动在洛启动

8日上午，由河南省公安厅主办、洛阳市公安局承办的2022年国家网络安全宣传周河南法治日活动在洛阳师范学院(伊滨校区)启动。

8日上午，由河南省公安厅主办、洛阳市公安局承办的2022年国家网络安全宣传周河南法治日活动在洛阳师范学院(伊滨校区)启动。

活动现场，警方围绕“网络安全为人民 网络安全靠人民”主题，通过设置展板、播放视频、发放宣传资料、线上有奖问答等方式，向群众宣传普及网络安全相关法律法规和网络安全知识，并集中公开一批网络违法犯罪典型案例，揭露网络违法犯罪手段，切实增强广大人民群众网络安全意识和防护技能。

今年以来，洛阳市公安局围绕深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和总体国家安全观，扎实推动网络安全工作走深走实，通过曝光网络违法犯罪典型案例、网络安全法治宣讲以及主题论坛等形式，全面宣贯网络安全法律法规，提升全民个人信息保护意识，有力保障了网民在网络空间的合法权益，切实营造了安全清朗的网络环境。

下一步，洛阳警方将坚持底线思维、保持忧患意识，扛起净网、护网的职责使命，充分发挥网络安全保卫主力军作用，对危害社会安全稳定的苗头、对侵害群众利益、破坏网络秩序的违法犯罪，重拳出击、打防并举，持续提升侦查破案、安全防护、应急处置能力，努力建成新时代打击涉网犯罪的尖刀利刃队伍，为维护风清气朗网络空间作出新的更大贡献。

开幕式后举行的主题论坛，来自网络安全领域的专家、学者围绕“中国网络安全法制建设”“筑牢网安防线，助力数字化转型”“网络安全法基本制度解析”等主题进行了交流研讨。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 曲薇 文/图)