洛阳举行“强国复兴有我”首场交流展示活动

今日，记者从洛阳市委宣传部获悉，日前，洛阳市举行“强国复兴有我”群众性主题宣传教育首场交流展示活动举行，活动由洛阳市委直属机关工委主办。

今日，记者从洛阳市委宣传部获悉，日前，洛阳市举行“强国复兴有我”群众性主题宣传教育首场交流展示活动举行，活动由洛阳市委直属机关工委主办。

在现场，活动以手语舞蹈、快板说唱、朗诵等形式，一起回顾党的百年历程。从南湖红船到八一枪声，从井冈号角到长征壮歌；从抗日烽火到建国大业，从改革春风到小康蓝图，一百年风雨沧桑，一百年波澜壮阔；一百年峥嵘岁月，一百年壮丽辉煌。参赛选手语言生动朴实，情感真挚，讲述了一个强大而又温情的中国，为现场观众呈现了一场视觉、听觉上的盛宴……

此次“强国复兴有我”群众性主题宣传教育首场交流展示活动，激励广大党员干部把党的成功经验传承好、发扬好，坚守初心使命、勇于自我革命、不断攻坚克难，在平凡的工作岗位上做出不平凡的业绩，以实际行动喜迎党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕 段永勇 文/图)