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洛阳姑娘返乡养驴制作“全驴宴”，生意火爆！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 16:31

　　在洛阳市偃师区山化镇游殿村，有一家名为“河洛驴肉馆”的小店，店面不大，名气却不小，有不少食客驱车几小时专程前来。

　　8日中午，在河洛驴肉馆内，老板娘马小晶迎来送往一批又一批食客。店里还架起了直播架，将熟食区的售卖情况实时直播，直播间内不时有网友购买店内的熟食礼盒。

　　“临近中秋，最近店里生意挺不错，光礼盒都要卖出去好几十件。”看着店内生意火爆，马小晶乐呵呵地说。

　　今年33岁的马小晶是游殿村本地人，从西安欧亚学院会计学专业毕业后，她在郑州找了一份工作，结识了丈夫郝杰。“我一直有个创业梦，想自己当老板。”马小晶与郝杰一拍即合，决定返乡创业。“在家门口创业，成本能缩减不少，还能就近照顾家人，一举两得。”马小晶说。

　　于是，家在周口的郝杰便跟着马小晶一同来到洛阳。创业干哪行？马小晶和郝杰经过多方考察，决定开办养驴场。“驴肉营养价值高，市场需求量也越来越大，发展前景不错。”郝杰说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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