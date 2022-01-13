献出一份爱心 送上一份温暖

“捐出一份爱心 送上一份温暖。”8日，洛阳市妇联举办“阳光母亲‘两癌’救助”“为爱助学”计划爱心捐赠活动，全市13家爱心企业、7家社会团体以及市妇联全体机关工作人员共同捐赠爱心资金。

“捐出一份爱心 送上一份温暖。”8日，洛阳市妇联举办“阳光母亲‘两癌’救助”“为爱助学”计划爱心捐赠活动，全市13家爱心企业、7家社会团体以及市妇联全体机关工作人员共同捐赠爱心资金。 “捐出一份爱心 送上一份温暖。”8日，洛阳市妇联举办“阳光母亲‘两癌’救助”“为爱助学”计划爱心捐赠活动，全市13家爱心企业、7家社会团体以及市妇联全体机关工作人员共同捐赠爱心资金。 2022年“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动启动以来，洛阳市妇联积极响应，深入推进低收入妇女“两癌”(宫颈癌、乳腺癌)救助工作，开展阳光母亲“两癌”救助计划，同时启动“为爱助学 益起圆梦”公益项目，为寒门学子筹集助学款。目前，各级妇联组织、爱心企业、社会团体积极行动，共募集46861元爱心资金，所得款项将全部用于救助患“两癌”困难妇女和寒门学子。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠)