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洛阳将重点启动三川大道快速化改造等工程 建成都市核心区“四纵四横”快速路网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 11:26

　　9日上午，洛阳市“非凡十年 出彩洛阳”城市提质专场新闻发布会举行，介绍洛阳市城市提质工作开展情况。

　　洛阳市住建局副局长鲍蕊蕊在发布会上作主发布。她介绍，根据市委确定的城市提质“351”工作举措，洛阳市城市提质工作聚焦打造平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市“三大目标”，以交通枢纽建设、城市风貌提升、青年安居乐业、社区文明创建、城市治理提升“五大工程”为载体，以“两个建设、三个改造”为重点，通过深化城市规划建设管理体制改革激发城市建设活力，推动城市功能完善和品质提升。

　　其中，市级部门谋划实施城市提质项目114项，各县区谋划城市提质项目5大类、1505项，预算投资4182亿元。

　　交通枢纽建设方面，将加快推动呼南高铁焦洛平段前期工作，增强龙门高铁站枢纽换乘功能，积极推进机场综合保障能力提升与扩建，加快推进轨道交通二期前期工作。同时，积极推进市域内外连通，加快济源至新安等6条高速公路建设进度，以及渑淅高速公路洛宁至嵩县段高速公路前期工作，同步推进20条普通干线公路项目建设；城市快速路网建设方面，重点启动三川大道快速化改造等11项工程，建成都市核心区“四纵四横”快速路网。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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