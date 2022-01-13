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“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场新闻发布会聚焦产业提质升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 11:21

　　9日上午，洛阳市举行“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大首场新闻发布会。洛阳市发改委、市工信局、市科技局等单位围绕洛阳产业提质升级，向社会发布了全市产业发展工作亮点和阶段性成就。

　　去年以来，洛阳市坚持稳中求进工作总基调，坚持以创新引领发展，聚焦建强副中心、形成增长极，全面贯彻落实市委产业发展“136”工作举措，积极应对经济下行压力，全市产业发展取得明显成效。

　　科技创新平台加快打造。高标准规划建设伊滨科技城；加快重塑重构高新区；高新周山双创智慧岛、伊滨智慧岛完成省级备案；龙门实验室入围第二批省实验室并正式揭牌，863创智广场、炎黄科技园入选国家级科技企业孵化器。普莱柯P3实验室获批建设；建立“中试基地建设培育库”，入库培育企业20余家，建设备案中试基地12家、3家获批省级中试基地；新建省级产业研究院3个，工程技术研究中心41个，全市省级以上创新平台累计达803个。全市创新平台达到2696个，是“十三五”末的1.36倍。

　　高新技术企业培育有序开展。出台高新技术企业倍增行动方案，完善提升高新技术企业培育库，健全“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制。全市新增国家科技型中小企业1670家，高新技术企业预计达到1050家，入库培育高新技术后备企业678家，培育省创新龙头企业25家、占全省的21.6%。推进规上工业企业研发活动全覆盖，建立1820家规上工业企业工作台账，截至目前，全市规上工业企业研发活动覆盖率超40%，高出全省平均水平6个百分点。

　　高成长性企业培育初显成效。实施高成长性企业提质倍增计划，培育市级高成长性试点企业148家。今年前7个月，148家市级试点企业营收增长21.6%，高于全市规上工业营收增速12.8个百分点。建立试点企业培育库，筛选230家市场前景好、发展速度快的中小微企业纳入“万人助万企”专项帮扶范围；开通“成长贷”业务，共支持19家高成长试点企业16.7亿元。加强“专精特新”企业培育，累计培育国家级“专精特新”企业44家、省级212家，培育成功14家省级制造业头雁企业，优质企业队伍不断壮大。宏兴新能、中铝铜加工晋级百亿级规模企业榜单。

　　优势产业集群全面起势。布局建设光电元器件、电子化工材料等十大产业集群，细化出台产业发展实施方案，谋划梳理重点项目252个、总投资1287.9亿元、年度计划投资348亿元，确定重点招商目标企业392家。10个重点产业集群均落实产业链链长和产业联盟会长“双长制”，成立轴承、耐火材料等产业联盟，推动产业链向中高端迈进。洛阳现代农机装备制造业集群入选国家先进制造业集群，实现我省“零”的突破。出台新一轮“三大改造”支持政策，全年实施459个总投资995.1亿元的“三大改造”项目，今年以来，168个项目开工，106个项目竣工投产，完成改造投资246.2亿元。聚焦十大产业集群精准招商，前8个月全市签约亿元以上招商引资项目中，宁德时代、海澜集团等重大项目签约落地。13个先进制造业开发区精准对接十大产业集群，逐一明确主导产业和空间布局，完成开发区“三化三制”改革，进一步增强发展内生动力。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图/视频）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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