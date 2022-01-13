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@洛阳各级党组织，这项助农活动一起参加吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 16:31

　　近日，洛阳市委组织部下发通知，号召全市各级党组织充分利用中秋节、十一假期组织开展“百万党员消费助农”活动，以实际行动持续巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

　　为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，洛阳市委组织部认真落实《中共河南省委组织部办公室关于组织开展“百万党员消费助农”活动的通知》要求，号召各级党组织结合“能力作风建设年”活动，充分利用中秋、十一假期，组织动员广大党员干部职工通过网上销售平台“点对点”精准对接、线下采购，或采取“以购代捐”“以买代帮”等方式，优先采购贫困地区产品，积极投身乡村振兴工作大局。

　　“百万党员消费助农”活动网上销售平台包括洛阳本土电商平台洛报购时惠平台、河南消费惠农网、豫扶网、信扶商城、伏牛特产网、驿城富农等网站。洛阳各单位工会、食堂可通过优先采购、预留采购份额等方式，积极采购贫困地区扶贫产品，确保活动取得实效。

　　据悉，洛报购时惠平台还为本次活动开通专属网上消费助农会场，为洛阳脱贫地区、脱贫群众、带贫企业农副产品提供线上销售渠道，让更多党员干部职工能够“一键”采买到本土农服产品，为助农增收、助力乡村振兴贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 金莎）　

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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