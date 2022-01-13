3386场！洛阳9月新时代文明实践志愿服务活动等您参与

今日，记者从洛阳市文明办获悉，9月，洛阳市将开展3386场新时代文明实践志愿服务活动，期待您的参与。

今日，记者从洛阳市文明办获悉，9月，洛阳市将开展3386场新时代文明实践志愿服务活动，期待您的参与。

据悉，此次新时代文明实践志愿服务活动将涉及基层党建、理论宣讲、文艺演出、医疗卫生、心理关爱、科学普及、法律服务、文明交通、爱心敬老、清洁家园等领域。为推动优质资源向基层下沉，城市志愿服务向农村延伸，洛阳市卫健委、洛阳市文广旅局、洛阳市司法局等文明委成员单位，协调15家市直单位持续开展“志愿服务乡村行”；督促指导各级文明单位、文明校园等文明群体分包帮扶对口社区(村)开展新时代文明实践活动，实现文明实践活动共建共享；指导6所高校与6个县级新时代文明实践中心结对，把高校丰富资源下沉文明实践中心。

“发扬自身优点，策划好志愿服务活动，充分发挥新时代文明实践的文明引领作用。”洛阳市文明办相关负责人说，要常态化开展新时代文明实践志愿服务活动，真正把新时代文明实践中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培育时代新人弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈志强 董玉婕 文/图)