刚刚，洛阳市气象局发布中秋天气预报，预计2022年中秋期间，洛阳市云系较多，多分散性阵雨，气温不高，温差较小。

刚刚，洛阳市气象局发布中秋天气预报，预计2022年中秋期间，洛阳市云系较多，多分散性阵雨，气温不高，温差较小。 刚刚，洛阳市气象局发布中秋天气预报，预计2022年中秋期间，洛阳市云系较多，多分散性阵雨，气温不高，温差较小。 具体预报如下： 今天白天到夜里，阴天有分散性阵雨，局部地区有中雨，气温19～25℃。 10日(周六)：阴天间多云有分散性阵雨，气温19～25℃。 11日(周日)：阴天转多云，部分地区有分散性阵雨，气温18～26℃。 12日(周一)：多云间晴天，偏南局部地区有阵雨，气温18～26℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)