丰碑永矗——焦裕禄精神主题创作美术作品展座谈会举行

“焦裕禄精神主题创作美术作品令人震撼，焦裕禄精神永不过时！”7日下午，丰碑永矗——焦裕禄精神主题创作美术作品展座谈会在洛阳美术馆举行，在参观展览后，来自市委党校、洛阳理工学院、洛阳师范学院的专家学者们纷纷表示。

“焦裕禄精神主题创作美术作品令人震撼，焦裕禄精神永不过时！”7日下午，丰碑永矗——焦裕禄精神主题创作美术作品展座谈会在洛阳美术馆举行，在参观展览后，来自市委党校、洛阳理工学院、洛阳师范学院的专家学者们纷纷表示。

8月24日，“喜迎二十大 绘彩颂榜样”丰碑永矗——焦裕禄精神主题创作美术作品展在洛阳美术馆开展，目前正在展出，市民可免费参观。该展览由市委宣传部、市文联主办，市美术家协会、洛阳美术馆承办，中信重工、市文化馆协办。

此次共展出焦裕禄精神主题创作美术作品41幅，表现形式包括国画、油画、水彩粉画、版画、素描等艺术门类，作者涵盖我市老、中、青三代美术家。

“我看了展览觉得很震撼，平时给大学生上思想政治课，有点枯燥，走进洛阳美术馆看到这些美术作品，很直观、很形象，焦裕禄精神有了具体的画面呈现，今后希望能把课堂带到洛阳美术馆。”洛阳理工学院马克思主义学院副院长、教授朱继军说，他建议为美术作品附上说明文字，介绍创作背景，便于观众理解。

市委党校科研处处长、副教授陈启明表示，学习焦裕禄精神要深入挖掘资源，此次展览的形式很好，能够更直观、更通俗、更大众化地传播焦裕禄精神。今年7月，河南、山东、黑龙江、辽宁、江苏等五省八市党报联合发起“从焦裕禄走过的地方，看焦裕禄精神的弘扬”大型主题报道活动。他建议，我市要与省内开封兰考、山东等地联动，争取丰碑永矗——焦裕禄精神主题创作美术作品展到多地巡展，让受众面更广。

“焦裕禄精神孕育形成在洛矿，建议各位画家可以对这期间的笔墨再加重一点，使文字及美术作品的内容再丰富一些。”中信重工代表张娜娜说。

“下一步，我们将按照市委宣传部的要求，认真听取各位专家学者的建议，完善丰富作品内容，积极争取省内外巡展，更好地学习弘扬焦裕禄精神。”洛阳美术馆馆长张建京说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂）