持续深化文明创建 营造全民参与氛围

6日，“文明洛阳”新闻信息报送分享交流会在洛报融媒大厦举行。

6日，“文明洛阳”新闻信息报送分享交流会在洛报融媒大厦举行。与会代表观看了以“青年友好型城市建设”为主题的视频短片《新生洛阳》，到洛阳网直播间参观，并就全媒体平台建设及文明创建宣传进行讨论。

会议提出，做好文明创建宣传工作，要推动“五大文明”协调发展，深入开展文明典范城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭的创建评选活动，营造浓厚的文明创建氛围；要聚焦各行业领域，引导其参与到文明创建工作中，扩大文明创建工作队伍；要做好两个“围绕”，围绕好人好事、道德模范等典型事迹和文明交通、文明养犬等典型行为，树立身边典型，加强宣传引领，广泛动员群众加入文明创建热潮；要关注文明创建工作的可持续发展，通过多样化的宣传形式，让更多人认识文明、理解文明、彰显文明，让文明可持续。

大家纷纷表示，要持续推进创建全国文明典范城市知识的宣传，引导居民从小事做起，为创建全国文明典范城市增光添彩，营造人人参与的氛围。

“‘创建’永远在路上。”市文明办相关负责人说，文明创建是一场没有终点的幸福接力，既要立足当前，集中精力干好当下的事、干出成效来，又要立足长远，打好“持久战”、跑好“马拉松”，推动文明创建在迈向制度化、常态化、长效化的良性轨道上行稳致远，实现城市文明的不断进阶跃升。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈志强）