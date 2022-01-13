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偃师区：满城尽是“志愿红” 处处绽放“文明花”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 09:01

　　近日，在偃师区的大街小巷，一抹抹“志愿红”在阳光下显得格外耀眼。他们在大街小巷，保护辖区生活环境；在村庄河道旁，巡河守护一渠碧水；在核酸检测点，协助保障群众生命健康安全……他们一袭红马甲，一颗火热心，用心帮助每个人，用行动书写“文明故事”。

　　“天气很热，但是大家干劲儿很足，看着道路干净了，心情也舒畅了。”近日，在偃师区华夏路，偃师区人大常委会机关干部张锦梅一边清除路灯柱子上的小广告，一边说道。顺着张锦梅的背影望去，近百名志愿者正拿着扫帚、铁锹、小铲等工具认真清除路面垃圾、“牛皮癣”、枯枝杂草等，并主动向群众宣传全国文明典范城市创建知识，对不文明行为进行劝导，他们组成的红色“长河”，成为华夏路亮丽的“文明底色”。

　　“大家有序排队，先扫码，再检测，不用着急……”日前，偃师区组织开展全民核酸检测，志愿者们成为各采样点的向导和标志。据统计，在科学防控新冠疫情的日子里，偃师区共有10万人次志愿者投身一线，争当信息传递员、科普宣传员、防护监督员、文明倡导员。他们坚守岗位，让“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神接续传递，凝聚起战胜疫情的磅礴力量。

　　一抹“志愿红”，最美“风景线”。近年来，偃师区坚持精神褒奖与物质激励结合，通过组织志愿者培训、拍摄志愿服务微电影、为志愿者提供保险服务、举办“我的志愿故事”演讲比赛、提供志愿服务专属装备等方式，增强广大志愿者的成就感和荣誉感。

　　“今年以来，我们的新时代文明实践志愿服务事业取得长足进步，体制机制逐步健全，组织队伍不断壮大，各种志愿服务活动在城乡基层蓬勃开展。”偃师区文明办相关负责人说。

　　下一步，偃师区将进一步发挥新时代文明实践中心、所、站阵地作用，进一步打造兼具思想政治引领、传播党的声音、传承优秀文化、培育文明新风、提供惠民服务等多种功能的综合性宣传思想文化阵地，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王雷 周三平 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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