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习近平总书记给“中国好人”李培生、胡晓春的回信在洛阳市“好人”群体中引发强烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 09:01

　　7日，我市召开学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”李培生、胡晓春重要回信精神座谈会。会上，我市的“中国好人”任忠信、乔占领，“河南好人”付会斌、娄建党，“洛阳好人”杨佳佳、张静等进行了交流发言。大家表示，要以习近平总书记重要回信精神为指引，立足自身岗位，发挥示范引领作用，积极传播真善美、传递正能量，带动更多身边人向上向善。

　　近年，洛阳神龙水上义务搜救队总教练任忠信带领队友们不分昼夜，不分寒暑，无私奉献，无私搜救，常年奔波在洛阳市区及周边的水域救助溺水者，始终做好群众生命的“守护者”。“我将深入学习总书记重要回信精神，向榜样学习，向楷模致意，向先进靠拢。”任忠信表示，将以实际行动践行社会主义核心价值观，积极传播真善美、传递正能量，带动更多身边人向上向善，为洛阳创建全国文明典范城市贡献力量。

　　“习近平总书记的重要回信情真意切、语重心长。”洛阳杜康控股有限公司党委书记乔占领表示，将牢记“为人民服务”的初心和使命，继续在自己的岗位上发光发热；同时，大力发扬助人为乐的传统美德，尽己所能地帮助他人、回馈社会，带动更多身边人向上向善，弘扬社会主义核心价值观，争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员，

　　“只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。”洛阳小红帽志愿者团队负责人付会斌表示，在认真学习习近平总书记给“中国好人”的回信后，他深受感动，备受鼓舞，将牢记总书记回信的嘱咐和教诲，一如既往地坚持慈心厚德做好人，善行义举做好事，发挥好榜样作用，干好每一项志愿服务工作，从自身做起、从小事做起，带动更多人参与志愿服务，将温暖送给更多需要帮助的人，让“志愿服务之光”点亮城市的每个角落。

　　娄建党从事出租车行业20多年来，经常助人为乐，奉献爱心。他自发成立洛阳娄建党雷锋车队，坚持开展助残、助学、助困等志愿服务活动。“我是一名普普通通的出租车司机，我想做的就是继续将公益事业进行下去，让雷锋车队志愿者的身影遍布洛阳的大街小巷。”娄建党说，他将继续带领雷锋车队的志愿者立足本职，踏实工作，凝聚起更多的雷锋精神、好人力量，用心用情开展好每一次助老、助残、助学、助困活动，努力在平凡的岗位上干出不一般的业绩。

　　“在今后的工作中，我将充分发扬‘好人精神’，牢记立德树人根本任务，积极宣传榜样力量。”市教育局思想政治与宣传科科长杨佳佳表示，将持续抓好青少年思想道德建设，充分发挥思政课铸魂育人主渠道作用，不断探索思政课改革创新，积极推进大中小学思政课一体化建设，创新方式和载体，坚持线上线下结合，不断增强思政教育的亲和力、实效性，用中小学生喜闻乐见的方式，讲好“好人故事”，激励中小学生争做新时代好少年。

　　“习近平总书记给‘中国好人’的回信让人十分振奋，备受鼓舞！这是对每一位平凡劳动者的厚爱。”涧西区武汉路社区党委书记、居委会主任张静说，作为一名年轻的社区干部，新时代赋予了她新的责任和使命。她将牢记总书记的嘱托，继续在社区岗位上努力工作，把对党忠诚、为民尽责体现在行动上，落实到工作中，用实际行动践行总书记在回信中所说的“争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员”，用心用情做好社区工作，不断提升百姓的幸福感、获得感、安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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