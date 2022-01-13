紧盯任务严控标准便民惠民 让老旧小区改造惠及更多群众

7日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君带队，赴洛龙区、瀍河区、老城区调研城市有机更新暨老旧小区改造工作。

7日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君带队，赴洛龙区、瀍河区、老城区调研城市有机更新暨老旧小区改造工作。

王琰君一行先后实地查看了洛龙区龙瑞B区老旧小区改造项目、瀍河区中窑三期安置房项目和老城区莲花寺片区老旧小区组团连片改造项目建设情况，并主持召开座谈会，听取市直相关单位的工作汇报。

王琰君指出，城市有机更新是关系千家万户的重大民生工程。要紧盯任务，对照市委提出的目标任务，倒排时间节点，合理安排工期，各项工作往前做，施工进度往前赶，确保年度目标任务全面完成。要严控标准，坚持规划先行、分期实施，因地制宜细化具体改造方案，坚决避免大水漫灌，集中资金和力量打造精品工程。要多措并举，总结好洛龙区等先进经验，把争取上级资金、政府补贴、市场运作和群众自筹结合起来筹集改造资金，支持优质物业公司进片区、进小区，实现优质物业全覆盖。要注重质量，坚持质量优先原则，确保工程质量和安全标准过得硬，打造群众放心工程。要便民惠民，集中精力推进加装电梯、暖气直供、公共服务进社区等，让人民群众切实感受到老旧小区改造带来的生活品质提升。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 梁火砺)